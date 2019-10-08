كيف تحصل على عضوية نقابة المعلمين للتقديم في مسابقة العقود الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الانضمام إلى نقابة المعلمين شرط أساسي للتقديم في مسابقة المعلمين المؤقتة، التي أعلنت عنها الوزارة أمس الاثنين، بغرض ضم 120 ألف معلم جديد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة تتيح الآن التسجيل لشباب المعلمين بدون شرط العمل، مثل معلمي المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أنه جرى التواصل مع النقابة، والموافقة على هذا الشرط قبل إعلانه في مؤتمر صحفي.

ومن ناحيته، قال محمد عبدالله أمين عام نقابة المعلمين، إن النقابة ستوفر تسهيلات كبيرة من أجل انضمام أعضاء جدد في حالة الاتفاق النهائي على شرط العضوية، للمتقدمين في تعاقدات التربية والتعليم، التي أعلن عنها الوزير أمس الاثنين، لضم 120 ألف معلم جديد.

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وأضاف في تصريحات خاصة، أن عضوية النقابة الدائمة تشترط أن يكون المعلم على رأس العمل معينًا في الوزارة ، أما في حالة أن تكون العضوية شرطًا للتقدم، سيتم عمل عضوية مؤقتة لمدة عام تتحول إلى عضوية دائمة عقب التعيين في حالة اتمامه بشكل نهائي.

وأشار عبدالله إلى أن الاشتراك السنوي للعضوية في النقابة قيمته 60 جنيهًا بواقع 4.5 جنيه شهريًا، أما في حالات العضويات المؤقتة، فسيتم تحديد قيمة الاشتراك لكل حالة على حداـ بناء على سنة التخرج وتاريخ الميلاد وغيرها.

مؤكدًا أن النقابة مستعدة لاستيعاب أي عدد من العضويات المؤقتة الجديدة، وسيكون هناك تنسيق كبير بين النقابة الفرعية والنقابة العامة من أجل تسهيل تلك الإجراءت.​