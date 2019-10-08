حدث ليلا| المستبعدون من مسابقة الـ120 ألف معلم.. وتركيا تستعد لاجتياح شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس الاثنين والساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين الدولي والمحلي، نستعرض أهمها في التقرير التالي..

- "ازاي كانوا متسابين؟!".. أديب معلقًا على فصل "التعليم" 1070 معلمًا منتميًا إلى الإخوان

علَّق الإعلامي عمرو أديب على قرار وزارة التربية والتعليم بفصل 1070 معلمًا منتميًا إلى جماعة الإخوان، قائلًا: "رقم ليس كبيرًا، لأنه يوجد مليون ونصف مليون مدرس لديهم أفكار من جماعة الإخوان".

- "التعليم": استبعاد غير المنضبطين والمختلين نفسيًّا من اختبارات الـ120 ألف معلم

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن البوابة العربية الخاصة بتأهيل الراغبين للعمل في المدارس الحكومية والخاصة والتي أطلقتها الوزارة، ستبدأ في العمل اعتبارًا من 12 ظهر الأربعاء المقبل.

- القوى العاملة بالنواب تعلن خطتها بدور الانعقاد الأخير

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس، لمناقشة خطة عملها.

- أحمد شيحة: مشروعات الجيش تهدف إلى محاربة الجشع والاحتكار

قال رجل الأعمال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن الدولة تكسر الاحتكار بدخول الجيش في تنفيذ مشروعات كبيرة أو الإشراف عليها في بعض المجالات.

- "انتظروا الكثير".. الوزير يعِد المصريين بنقلة نوعية في السكك الحديدية وقطاعات النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك ما يقارب 3100 عربة قطار تعمل في مصر أُنشئت منذ عام 1980؛ أي أنها تعمل منذ أكثر من 39 عامًا، البعض منها يحتاج إلى رفع كفاءة وصيانة.

- ننشر مشروع قانون تنظيم الباعة الجائلين بعد التقدم به مجددا للبرلمان

جددت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، تقدمها بأول تشريع لتنظيم عمل الباعة الجائلين ودمجهم تحت مظلة المشروعات الصغيرة.

- بالتقسيط.. "الريف المصري" يطرح أراضي لصغار المزارعين

أعلن الدكتور ياسر مهيب، المتحدث باسم شركة الريف المصري، الطرح الرابع للأراضي بغرض الاستثمار الزراعي بمنطقة غرب غرب المنيا بالتقسيط، ضمن المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان.

- تبدأ من 70 جنيها.. أهالي كفرالشيخ: تراجع أسعار اللحوم بسبب التزام بعض التجار

تباينت أسعار اللحوم في محافظة كفر الشيخ، بعد التزام بعض التجار بخفض أسعار اللحوم، بينما لم يلتزم آخرون.

- خبير استراتيجي: تهديد ترامب لتركيا وضع أردوغان في مأزق كبير

قال بشير عبد الفتاح، الخبير المتخصص في الشأن التركي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتركيا، بتدمير اقتصادها في حال إقدامها على أي عمل عسكري بالأراضي السورية، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مأزق.

- "أول نوفمبر آخر موعد".. "المالية" تكشف توقيت إصدار البطاقات مسبوقة الدفع مجانًا

قال حمدي حسن، مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن قرار الوزارة بحظر استخدام كروت خاصة بالمحصلين في عملية التحصيل نيابة عن المواطنين.

- دبلوماسي فلسطيني: مصر هي السند والحصن المنيع للأمة العربية

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قال سفير فلسطين لدى تونس، هائل الفاهوم، إن مصر هي السند والحصن المنيع لحماية قضايا الأمة العربية وليس فقط قضية فلسطين.

- رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء غرف صناعية للمنسوجات والصناعات الغذائية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء غرفة صناعية تسمى غرفة الصناعات النسيجية المصرية، تضم صناعات حلج وغزل ونسج القطن والصوف وكبس القطن.

- 110 قتلى في احتجاجات العراق والاضطرابات تمتد لمدينة الصدر

تجمع عدد من المحتجين في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى المترامي الأطراف بالعاصمة العراقية.

- جنوب السودان يعلن إعادة التفاوض مع الخرطوم حول اتفاق نفطي

أعلن جنوب السودان، إعادة التفاوض مع الخرطوم بشأن اتفاق نفطي لأنه لن يكون قادرًا على الإيفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر لإنهاء سداد 3 مليارات دولار (2,7 مليار يورو) متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011.

- ملفات الفساد تلاحق نتنياهو.. والأخطر "ملف 4000"

انتهت 4 أيام من جلسات الاستماع إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ممثلًا بمحاميه، للتحقق من صحة شبهات فساد تطاله، حسب ما أعلن أحد محاميه.

- تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود السورية

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة التركية، أرسلت مزيدًا من التعزيزات إلى وحداتها المتمركزة على الحدود السورية.

- ترامب: الاقتصاد الأمريكي يستحق خفض فائدة "كبيرا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد من مجلس الاحتياطي الاتحادي، إجراء خفض "كبير" على أسعار الفائدة بسبب غياب التضخم في الولايات المتحدة.

- تركيا تعلن انتهاء استعداداتها لبدء عملية عسكرية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لعملية عسكرية مخطط لها في شمال شرقي سوريا.

- طائرات تركية تستهدف سيارة بإقليم كردستان العراق قرب الحدود السورية

أعلن مصدر حكومي عراقي، أن طائرات تركية استهدفت سيارة تقل أعضاء من حزب العمال الكردستاني التركي، قرب قرية تابعة لاقليم كردستان العراق على الحدود مع سوريا.

- دخول آلاف من القوات التركية والجيش الحر الأراضي السورية

عبر آلاف المقاتلين التابعين للجيش السوري الحر والجيش التركي، الحدود التركية السورية إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

- ترامب يهدد أردوغان مجددًا: لن نسمح بإصابة جندي أمريكي

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مرة أخرى، مؤكدًا أنه لن يسمح بإصابة جندي أمريكي، وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة.

- ترامب: أقحمنا أنفسنا في حرب لا نرغب بها بين تركيا والأكراد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده انفقت ما يزيد عن 2.3 مليار دولار على المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.