التعليم: المعلمون المؤقتون لهم أولوية في الاختيار ضمن مسابقة 120 ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المعلمين بعقود مؤقتة في المسابقة الماضية، لهم أولوية في مسابقة 120 ألف معلم.
وفتحت وزارة التربية والتعليم، الباب التقديم للعمل بعقود مؤقتة في مارس الماضي ولمدة 3 أشهر، وتم قبول 35 ألف معلم.
وأضاف عمر لـ"الخليج 365"، أنه سيتم اختيار الأكفأ من المعلمين المؤقتين، إضافة إلى أنه غير مطلوب منهم التقدم بأوراقهم أو استخراجها مرة أخرى، بينما يكفي رفعها إلكترونيًا.
وأشار إلى أن الوزارة ستستعين بـ120 ألف معلم لسد العجز بالمعلمين، للعمل بعقود سنوية تجدد كل 3 سنوات.
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