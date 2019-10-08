شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحكم على 9 متهمين.. تعرف على أهم المحطات فى قضية "أحداث مجلس الوزراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهاً، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءات 3 متهمين أخرين.

"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية محطات القضية من البداية حتى الانتهاء بحكم محكمة الحنايات.

-4 مارس 2014، أولى جلسات قضية أحداث "مجلس الوزراء" التي يحاكم فيها مائتان وتسعة وستون متهمًا بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء والتعدي على أفراد الجيش والشرطة، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور .

-22 ديسمبر 2016، حددت محكمة النقض، جلسة 27 أبريل لنظر طعن الناشط أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

-1 مايو 2018، تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الفنان طارق النهري، و3 آخرين في اتهامهم بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي.

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-23 فبراير 2019، أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 إرهاب حكمًا قضائيًا بمعاقبة الفنان طارق النهرى و9 أخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى، كما عاقبت حدثين اثنين بالسجن 10 سنوات وبراءة 21 آخرين من ذات التهمة، وقضت المحكمة ببراءة كلا من حسين عبد الرحيم عبد الرحيم وأحمد عاطف ومحمد شكرى عبد ربه وايهاب محمود ومحمد فوزى توفيق ومحمود حمدى عارف ومحى صلاح محمد إبراهيم وأشرف غريب وأحمد جمال محمد وعبد المحسن محمد ومصطفى إبراهيم وسامح عبد الرازق والعمارى عبد الناصر وعلى مصطفى على وخالد عبد العال واحمد ماهر وسمير محمد وهدير فاروق ومحمد محمد على وطارق يحيى محمد وأحمد عزت عبده.

-23 سبتمبر 2019، حجزت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 5 أكتوبر ، للحكم على 9 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء.

-5 أكتوبر 2019، قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهاً، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءات 3 متهمين أخرين.