تخصيص حجرة للتربية الفنية بالمعاهد الأزهرية ووضع الحصة بوسط الجدول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، منشوراً لكافة المناطق لتبليغ كافة المعاهد بشأن تخصيص حجرة للتربية الفنية وعدم تكليف معلمى التربية الفنية بتدريس أى مادة خارج تخصصهم. وأكد المنشور على ضرورة توفير حجرة لمادة التربية الفنية فى كل معهد، ووضع حصة التربية الفنية فى جداول المعاهد فى منتصف اليوم الدراسى وليس فى نهايته، وعدم تكليف معلمى التربية الفنية بتدريس أى مواد أخرى خارج تخصصهم فى المرحلة الابتدائية، وذلك لاستفادة الطلاب من الأنشطة الفنية.

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