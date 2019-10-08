شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن هناك استقرار فى توصيل التيار الكهربائي لمحافظتى شمال و جنوب سيناء، موكدا أن سكان محافظتى شمال و جنوب سيناء لا يعانون نهائيا بعد أعمال التطوير التى حدثت بالشبكة.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك فائض فى الشبكة بشمال و جنوب سيناء عن احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الفائض 180 ميجا وات بشمال سيناء و 140 ميجا وات بجنوب سيناء.
وقال السيد، إن أى مستثمر أو مشترك يحتاج لتوصيل التيار الكهربائي بمحافظتى شمال و جنوب سيناء سيتم توصيل التيار لهم خلال يوم واحد.
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