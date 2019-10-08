أخبار مصر

تعرف على الفرق بين الأحكام الباتة والقطعية وغير القطعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين الأحكام الباتة والقطعية وغير القطعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر المحاكم المختلفة العديد من الأحكام، وتتنوع الأحكام التى تصدر وفقًا للمحكمة التى أصدرت الحكم، فهناك حكم نهائى وبات وهناك أحكام قطعية أو غير قطعية.

ويرصد ”الخليج 365” الفرق بين كل نوع من تلك الأنواع.

الأحكام الباتة
 

يعد هذا النوع من الأحكام من أقوى أنواع الأحكام لأنه لا يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن سواء العادية أو الاستئنافية .

Advertisements
الأحكام القطعية
 

تعد الأحكام القطعية تلك الأحكام التي تفصل في النزاع المعروض على المحكمة حتى لو كانت غيابية قابلة للتعرض أو إن كانت ابتدائية تبقى قابلة للاستئناف.

الأحكام الغير قطعية
 

هذه الأحكام لا تحسم نزاعا فى موضوع ما لكنها فقط تتعلق بسير الدعوى وإجراءاتها أو أنها تهدف للمحافظة على حقوق الأطراف إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى مثل تعيين حارس قضائى أو تأجيل الدعوى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الفرق بين الأحكام الباتة والقطعية وغير القطعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا