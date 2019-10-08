شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عقوبة مساعدة إرهابى على الهرب أو إتلاف مستندات تكشف جريمته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على عقوبة من يخفى أو يتلف مستندا يساعد فى الكشف عن جريمة إرهابية، كما نص على عقوبة من يساعد الإرهابى على الهرب.

ونصت المادة 20 على: "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من:

1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال التي تحصلت عنها.



2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستنداً أو محرراً خطياً أو إلكترونياً من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.

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3- مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

فيما حدد القانون أيضا عقوبة من يرتكب عملا إرهابيا ، حيث

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من ارتكب عملاً إرهابياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.