شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد آخر اختبار للطلبة المتقدمين لمدرسة الضبعة نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزي التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه سيتم عقد آخر اختبار للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية نهاية الأسبوع الجارى وهو كشف الهيئة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص: لا نريد تأخير الطلبة أكثر كل هذا الوقت، موضحا أن عدد الطلبة وصل ما يقرب من 170 طالبا سيتم اختيار 75 طالبا منهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدأت فى اختبارات المرحلة الثانية للطلبة المتقدمين الأحد، 29 سبتمبر الماضى، بمقر الكلية الفنية العسكرية، بعد أن أعلنت عبر موقعها الرسمى على أسماء الطلبة الذين تخطوا اختبارات المرحلة الأولى، والتى عقدت خلال أغسطس الماضى.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الطلبة الذين اجتازوا المرحلة الأولى والمرشحون لاختبارات المرحلة الثانية للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية، بالدخول على الرابط التالى.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسى 2018/2019.

وتقدم للامتحان حوالى 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 فى الشهادة الإعدادية، وقد تم عقد اختبار إلكترونى للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات فى مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسى فى تقييم أداء الطلاب.