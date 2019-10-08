شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أزمات تواجه "النهضة" الإخوانية بتونس رغم تصدرها نتائج الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منذر قفراش، عضو الحملة الوطنية فى تونس، ورئيس جبهة إنقاذ تونس، أن هناك عدة أزمات ستواجه حركة النهضة التونسية داخل البرلمان التونسى بعد تصدرها الانتخابات التشريعية التونسية، موضحا أن أبرز تلك الأزمات هو رفض التكتلات السياسية التحالف معها داخل البرلمان.

وقال عضو الحملة الوطنية التونسية فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن أبرز الأسباب وراء عدم تحالف أى تكتل سياسى مع النهضة تحت قبة البرلمان هو أن الحركة الإخوانية متهمة بالإرهاب بجانب قضية الجهاز السري والفساد، حسب تصريح حزب قلب تونس و الحزب الدستوري الحر، و لا يمكنها الحصول على تحالفات تمكنها من تكوين حكومة في الآجال القانونية المحددة بشهر.

Advertisements

واتهم منذر قفراش، حركة النهضة الإخوانية التونسية بتزوير الانتخابات قائلا:" كل المؤشرات تدل على فوز حزب قلب تونس المرتبة الأولى لكن هنالك اتهام للنهضة بتزوير الانتخابات لصالحها و بالنسبة للنتائج النهضة خسرت مليون صوت على انتخابات 2014 و لا يمكنها تكوين حكومة لأن كل الأحزاب الفائزة أعلنت رفضها الدخول في حكومة بها النهضة مايعني إعادة الإنتخابات حسب القانون".

وتابع عضو الحملة الوطنية التونسية:" أول أزمة ستواجه حركة النهضة التونسية أنها لن تستطيع تكوين حكومة مايعني إعادة الإنتخابات و ثاني أزمة أنها خسرت مليون صوت و حصولها على 43 مقعدا فقط يعني هزيمة كارثية لها، لأنها كانت في الإنتخابات السابقة كلها تتحصل على أكثر من 80 مقعدا، وثالث أزمة هو أن الأحزاب الفائزة كلها أجمعت على رفض التعامل مع النهضة بما فيها الحزب الثاني في الترتيب قلب تونس و الحزب الثالث الحزب الدستوري الحر و عبروا رسميا عن رفضهم التشاور مع النهضة بسبب علاقتها بالإرهاب و الفساد".