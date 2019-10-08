شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تأهيل وتطوير 90 عربة مكيفة فى ورش كوم أبو راضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكك الحديدية، الإنتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 30 عربة مكيفة فى ورش أبو راضي ببنى سويف التابعة للهيئة، كما أنه يجرى إعادة تأهيل وتطوير لـ60 عربة مكيفة أخرى.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن ذلك يأتى ضمن خطة الهيئة لتحديث وتطوير عربات أسطول القطارات الحالى من خلال إعادة التأهيل بجانب شراء عربات وجرارات جديدة فى إطار تحسين الخدمة المقدمة للجمهور.