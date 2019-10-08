أخبار مصر | "جنون الخريف".. رياح وأمطار وسيول وشبورة.. والأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنون الخريف".. رياح وأمطار وسيول وشبورة.. والأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المصريون خلال هذه الأيام لاستقبال التقلبات الجوية، وينتظرون يوميًا البيانات الرسمية الصادرة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، استعدادًا لارتداء الملابس الثقيلة، واستقبال تقلبات وجنون فصل الخريف.

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر وعن نسبة سقوط الأمطار، قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع الجاري، سيشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والتي تصل إلى درجتين تقريبًا، واحتمالية سقوط أمطار على محافظات وجه قبلي، وستشهد السواحل الغربية سقوط أمطار قليلة، والانخفاض سيكون تدريجيًا في درجات الحرارة بشكل عام ابتداءً من منتصف نوفمبر المقبل، لتترواح بين 28 و29 مئوية على معظم الأنحاء.

"جنون الخريف".. أمطار وسيول ورياح وارتفاع درجات الحرارة وعن فصل الخريف، قالت الأرصاد الجوية، إنه من الفصول الذي يظهر خلالها حالة الطقس في جميع ألوانه، فيشهد المناخ رياح وأمطار وسيول وشبورة وارتفاع في درجات الحرارة، كل ذلك في وقت واحد.

الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين ووجه خبراء الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين وجاءت كالتالي: 1- التزام قواعد المرور خاصة بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية بشكل مكثف. 2- الحفاظ على المسافات بين السيارات وبعضها حفاظًا على سلامة المواطنين. 3- متابعة أولياء الأمور البيانات اليومية لحالة الطقس حفاظًا على أبنائهم الطلاب من أي تغيرات جوية. 4- تشغيل الإضاءة الداخلية في السيارات أثناء وجود الضباب. 5- استخدام الإشارات الضوية المخصصة للشبورة مع الحفاظ على السرعة المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور.

حالة الطقس اليوم في مصر وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مصر الصغرى العظمى القاهرة 22 34 شبين الكوم 23 34 طنطا 22 33 دمنهور 20 33 الإسكندرية 20 32 بلطيم 20 31 مطروح 20 32 السلوم 19 33 سيوة 19 33 بورسعيد 23 30 دمياط 23 30 Advertisements الزقازيق 22 33 الإسماعيلية 20 34 السويس 21 34 العريش 20 30 رفح 19 29 رأس سدر 23 33 نخل 14 31 نويبع 22 32 طابا 22 31 كاترين 15 30 الطور 23 33 شرم الشيخ 25 34 الغردقة 26 36 مرسى علم 24 35 الفيوم 22 34 بني سويف 22 35 المنيا 20 36 أسيوط 21 37 سوهاج 21 38 قنا 23 39 الأقصر 25 40 أسوان 26 42 أبوسمبل 26 41 الوادي الجديد 23 40 شلاتين 26 36 أبو رماد 25 36 حلايب 28 34 رأس حدربة 28 33

كيف تستعد محافظات مصر لاستقبال فصل الشتاء؟ الأرصاد الجوية تجيب وأعلن خبراء الطقس، تواصل هيئة الأرصاد الجوية مع المحافظين باستمرار، خاصة في حالة حدوث أي طوارئ، فضلًا عن متابعة الخرائط لحظة بلحظة، وفي حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات البيانات اللازمة، حتى تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بها، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.

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