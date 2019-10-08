أخبار × 24 ساعة.. أكثر من مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "الخليج 365"سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، وأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف التعليم: أكثر من مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة الصحة: مبادرة الرئيس لـ "قوائم الانتظار" أجرت 250 ألف عملية جراحية عاجلة الصحة: إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية Advertisements التموين تتعاقد على شراء السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة "التضامن": تفعيل مشروعات وبرامج الوزارة لصالح الفئات الأكثر احتياجا غدا.. 100 ندوة للحديث عن انتصارات أكتوبر بمساجد الأوقاف النقل تتعاقد لشراء 4 ماكينات ألمانية لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق وزير التعليم العالى يعلن تعين قيادات بجامعة السويس وتربية السادات التعليم العالى: هيئة العلوم والتكنولوجيا تمول أبحاثا لحل مشكلات صناعة البترول

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