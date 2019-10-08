شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. يوسف ندا يقدم أكبر دليل على خيانة الإخوان وكراهية الجزيرة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للقيادى الإخوانى البارز يوسف ندا، وهو يسعى لتشويه انتصارات أكتوبر، ومحاولة تصويرها هزيمة، معلقين على أن هذا الفيديو يعد أكبر دليل على خيانة الإخوان للوطن.

الفيديو يظهر فيه يوسف ندا خلال أحد البرامج بقناة الجزيرة القطرية، وهو يهاجم حرب أكتوبر ويزعم أن الحرب شهدت تقدم إسرائيل، فى محاولة منه لتشويه انتصارات حرب أكتوبر.

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وعلق رواد السوشيال ميديا على الفيديو قائلين:"علموا أولادكم إن الإخوان أوسخ مما أنجبت مصر..علموا أولادكم إن الإخوان بلا وطنية، بلا هوية، بلا أصل ..علموا أولادكم إن إلاخوان خونة وإسرائيل عدو..بمنتهي الغل والحقد يوسف ندا ينكر إنتصار حرب اكتوبر ويسخر من الاحتفاء به".