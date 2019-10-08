ضابط تنكر في زي سائق.. القبض على "بطة " أخطر تاجرة مخدرات بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من القبض على "بطة" أخطر تاجرة مخدرات.

البداية كانت بورود معلومات إلى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تفيد قيام " ياسمين. م" ربة منزل، مقيمة بمنطقة حدائق القبة، -سابق اتهامها في قضيتين مخدرات- بالإتجار في المواد المخدرة.

بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بالقبض على المتهمة.

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عقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن النقيب أحمد حشاد معاون مباحث حدائق القبة، من التنكر في زي سائق ونجح في ضبطها، وعثر بحوزتها على ٩١ قرص ترامادول، ومبلغ مالي ٧٧٥ جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصالها بعملائها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد سمير، مأمور قسم حدائق القبة، إلى النيابة العامة.