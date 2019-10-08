مطالبات بـ"زراعة النواب" لإعادة النظر في أسعار القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة حول أسعار القطن بالمنظومة الجديدة بسبب تأثر الفلاح من تلك المنظومة.

وقال هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أي مسئول، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة لمواجهة تقاعس أي مسئول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والرى.

وقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس الحكومة بشأن معاناة الفلاحين من تحديد أسعار القطن.

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وأشار النائب، إلى أن الدستور ألزم الحكومة بضرورة تحديد سعر عادل ومناسب للمحاصيل الزراعية، حفاظا على الفلاحين ومصالحهم، لاسيما وأن الزراعة واحدة من أهم مقومات الاقتصاد المصري.

وأشار البدري ضيف، إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم، إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.

وشدد ضيف، على ضرورة حل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتي قطاع الأعمال، والمالية، الأزمة وتحديد سعر عادل، وكذلك ضمان شراء المحصول من الفلاحين، قائلا: "القطن المصري محصول استراتيجي يحتاج اهتمامًا وتسويقًا عالميًا أكثر من ذلك".