​"ارتفاع طفيف في الحرارة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 33

الإسكندرية 20 32

بلطيم 20 31

مطروح 20 32

السلوم 19 33

سيوة 19 33

بورسعيد 23 30

دمياط 23 30

الزقازيق 22 33

الاسماعيلية 20 34

السويس 21 34

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العريش 20 30

رفح 19 29

رأس سدر 23 33

نخل 14 31

نويبع 22 32

طابا 22 31

كاترين 15 30

الطور 23 33

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 26 36

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 34

بني سويف 22 35

المنيا 20 36

أسيوط 21 37

سوهاج 21 38

قنا 23 39

الأقصر 25 40

أسوان 26 42