مصر | السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالسيدة زينب

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بالسجن 3 سنوات على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بالاكراه بالسيدة زينب.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي، وعضويه جمال ابو طالب، وهيثم عوض محمد، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالحليم مجدى.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى خلف الله خلف حسين منقيب ومعاون مباحث بقسم شرطة السيدة زينب، بلاغ يفيد بوجود "أبراهيم.م.أ" حلاق مصاب بعدة طعنات بالذراع وتم سرقة آمولاه وهاتفه المحمول بمحيط قسم السيدة زينب.

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وبعمل التحريات وبالتحقيق فى الواقعة، تبين أن وراء الحادث " رضا.س.م" 28 عام، عامل بمقهي،"حسن.ح.م" 27 عام، عامل بمقهي." محمد.ع.ع" 26 عام حداد فتتبعهم تم القبض عليهم متلبسين وبحوزت الأول"كتر" والثاني سلاح ابيض "سكين" والمبلغ المالي المسروق والهاتف، فتم القبض عليه.

وبمعرفة الحادث حيث انهم قامو بتثبيته فى وقت متأخر من الليل، وهو يمر بآحد الشوراع الجانبية ووضع الأول "الكتر" على رقبته لترهيبة وقام الثاني بضربة عدة طعنات بسلاح ابيض فى ذراعة لشل حركتة حينما حاول المجنى عليه مقاومتهم، فى حين قام الثالث بسرقتة المال والهاتف من جيبة بالاكراه، وفرو هاربين وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة، اقرو بانهم نظمو تشكيل لسرقة المواطنين بالاكراه، فتم تحويل القضية لمحكمة الجنايات.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.