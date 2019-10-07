شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مُسنة داخل منزلها بالشرقية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية بمساعدة الأهالي، اليوم الإثنين، على جثة مسنة داخل مسكنها بناحية ديرب نجم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ من العقيد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، بالعثور على «زبيدة. ط. ا» 66 عاما، ربة منزل، مقيمة بناحية شوبك أكراش دائرة المركز، جثة هامدة، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، ويرجح أن تكون الجريمة بهدف السرقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي يقوده الرائد عبدالمنعم علاء، رئيس مباحث المركز ومعاونوه، بإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير مباحث المديرية، لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على أسبابها، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وضبط مرتكبيها.