شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «الإخوان بيجروا زي الفئران لما يسمعوا أغنية تسلم الأيادي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم الإعلامي أحمد موسى العاملين بقناة الجزيرة لإساءتهم للجيش المصري.

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وقال موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بقول لصراصير الجزيرة جيشنا وطني، ولا يضم مرتزقة كالجيش القطري»، مضيفا: «العلاقة بين الشعب والجيش عظيمة، والشرخ الحقيقي عندكم في مدينة قطر».

وتابع: «دوري أنكد على الإخوان، وبعمل كل حاجة تضايقهم»، معلقا: «الإخوان بيجروا زي الفئران لما يسمعوا أغنية تسلم الأيادي».