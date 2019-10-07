شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية: وفد اقتصادي كوري يلتقي الرئيس السيسي خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يون يو شول، سفير كوريا الجنوبية في مصر، إن وفدا اقتصاديا كوريا رفيع المستوى يصل القاهرة، مساء الإثنين، لبحث زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين.

وأضاف في تصريح على هامش لقاء صحفي عقده مساء الإثنين فى الإسكندرية أن الوفد من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء المقبل من أجل دعم الاستثمارات بين البلدين.

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وأوضح السفير الكوري أن الوفد سيلتقي مجموعة من كبار المسؤولين المصريين غدا الثلاثاء، منهم 4 وزراء المالية والصحة والاستثمار والتجارة والصناعة، لبحث إنشاء مجلس اقتصادي مصري كوري.

وأشار السفير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ٢.٢ مليار دولار، ويمثل ذلك 0.2% من حجم التجارة الكورية ١.٤ تريليون دولار، مؤكدًا أن الشعب المصري يمتلك العديد من الموارد الهامة التي تجعله يتقدم.

وأكد السفير أن الجانب الكوري يتمنى أن تصل المباحثات بين الجانبين إلى عمل اتفاقية تجارة حرة بين البلدين لأنها ستساعد كثيرا في توسيع حجم التعاون الاقتصادي بين الطرفين وستساهم في زيادة الصناعات المصرية الموجودة بأيدي الكوريين.