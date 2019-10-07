شكرا لقرائتكم خبر عن «الإبراشي»: فيلم الممر قضى على «الجزيرة» والقنوات الإخوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي وائل الإبراشي إن فيلم الممر قضى على قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية، وحملات التشويه التي تشن على مؤسسات الدولة المصرية.

وأشار خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الإثنين، إلى أن الشعب المصري تفاعل مع عرض هذا الفيلم، الذي يعد حدثًا تاريخيًا ووطنيًا، معقبًا: «فيلم الممر مش مجرد فيلم على شاشة التلفاز، تجمع المواطنين حول الشاشات لم يحدث منذ سنوات كثيرة، ولكنه حدث فريد».

ولفت «الإبراشي» إلى أن هذا الفيلم محا جميع ما يقوم به الخصوم من مؤامرات، مشيرًا إلى أن وعي الشعب المصري هام للغاية، والفن من الممكن أن يلعب دورا هاما في زيادة الوعي بصورة كبيرة.