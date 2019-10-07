شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح مشروعي صرف صحي بتكلفة 53.4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مشروعي الصرف الصحي بقريتي «أم دومة»، و«الحلاقي» بدائرة مركز طما، بإجمالي تكاليف للمشروعين بلغ 53 مليونا و400 ألف جنيه.

وقال محافظ سوهاج إن الافتتاح يأتي تزامناً مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وما يتبع ذلك من مشروعات خدمية وتنموية تشهدها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، لافتا إلى أن المحطتين تشملان محطتي رفع وشبكات انحدار بطول 11 كيلو و674 مترا، ‏وخطوط طرد بطول 8 كيلو و476 مترا، ووصلات منزلية بلغ عددها 1669 وصلة، ويستفيد منهما ‏‏11 ألف مواطن.‏

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وأكد «الأنصاري» أن المرحلة الحالية تشهد افتتاحات لعدة مشروعات خدمية وتنموية هامة على أرض المحافظة، حيث تم خلال الشهر الماضي افتتاح المعمل القومي المصري الصيني للطاقة المتجددة، وافتتاح أول مدرسة حكومية للتعليم الأساسي بمدينة سوهاج الجديدة، وإفتتاح محطة مياه شرب بساقلتة، بالإضافة إلى افتتاح 3 مشروعات صرف بقري مركز البلينا، وكذلك إفتتاح المدرسة الزخرفية العسكرية، وتدشين خط نقل الركاب بين سوهاج الجديدة وسوهاج الأم.

وأوضح المحافظ أن سلسلة الافتتاحات والمشروعات التنموية الجديدة التي تشهدها المحافظة لن تنتهي بل هي في تزايد مستمر من إنجاز إلى إنجاز، مشيراً إلى أن ذلك دليل واضح على اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بتنمية الصعيد، وجديتها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإنجاز جميع المشروعات لخدمة المواطنين، منوها إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في كافة القطاعات، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب ‏والصرف الصحي بسوهاج، أن مشروع صرف صحي قرية «أم دومة»، يشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 623 متر مكعب/ ساعة، وخط إنحدار بطول ‏‏7234 مترا، وخط طرد بطول 5720 مترا، ووصلات منزلية يبلغ عددها 900 وصلة، ويخدم المشروع 5922 مواطنا، مضيفا أن مشروع صرف صحي قرية «الحلاقي»، يشمل محطة رفع بطاقة ‏تصميمية تبلغ 238 متر مكعب/ ساعة، وخط انحدار بطول 4439 مترا، وخط طرد ‏بطول 2756 مترا، ووصلات منزلية يبلغ عددها 769 وصلة، ويخدم المشروع 5220 مواطنا.‏