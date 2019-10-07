شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: آليات ومدرعات تركية تقتحم ريف منبج بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية نقلا عن وكالة سبوتنيك، أن آليات ومدرعات تركية دخلت من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج. وكانت قد أكدت قناة العربية فى نبأ عاجل، أن عدوان تركى استهدف مواقع فى بلدة تل طويل فى محافظة الحسكة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد اليوم الإثنين، على قراره سحب القوات الأمريكية من المشاركات العسكرية بعد أن أعلنت إدارته الانسحاب من شمال غرب سوريا، مشددا على أنه انتخب لينهى العمليات العسكرية الأمريكية فى الخارج وأن ذلك يمكن العدول عنه دائما.

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