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شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم "تميم" يفضح "تنظيم الحمدين": ساهم فى الغزو الأمريكى للعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن النظام القطرى خان العراق، وكان من أكثر الدول التى ساعدت على الغزو الأمريكى للعراق، مشيرا إلى أن تنظيم الحمدين خان الدول العربية.
وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"من لا يشعر بالحسرة والألم على ضياع العراق بلاد الرافدين فليتأكد من عروبته!".
وتابع ابن عم تميم بن حمد:"للعلم كل الدول العربية رفضت احتلال العراق ولم تساعد دولنا العربية #امريكا لدرجة أن السعودية ودول أخرى في 2003 أطلقوا مصطلح "غزو العراق"! وللأسف "اعترفت" عصابة قطر أنها هي من ساعدت الأمريكان!
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