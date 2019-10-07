تعرف على جهود الداخلية في قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية في القطاعات المختلفة، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وحققت وزارة الداخلية على مدار شهر نتائج ملموسة في مجال قضايا التهرب الضريبي حيث تم ضبط (6119) قضية في مجال الضرائب والرسوم منها؛ (650) حالة ضرائب عامة، وكشف (340) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و(364) قضية تهريب جمركي، و(128) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي.

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كما تم ضبط (62) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و(1795) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و(796) حالة تحري مدين ولجان فحص، وتنفيذ (1984) حكم قضائي، وقد بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (6,379,008,189) مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.

أما في مجال جرائم الأموال العامة، فقد أسفرت الجهود عن ضبط (67) قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة (بطاقات ائتمان - احتيال مصرفي – اختلاس مال عام - استيلاء على المال العام - غسل أموال - كسب غير مشروع - إتجار في النقد الأجنبي – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – مضاربة على أسعار العملات "فوركس")، وذلك بإجمالي مبالغ بلغت نحو (419,564,557 جنيه، و3,152,253 عملات أجنبية مختلفة).

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.