أمن الجيزة يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بميادين أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة مكبرة بدائرة قطاع أكتوبر لتحقيق الأمن والانضباط، ورفع كل الإشغالات والمعوقات من الميادين والطرق الرئيسية بنطاق القطاع. وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن. وأسفرت الحملة في مجال المرافق عن التحفظ على 17 إعلانًا – 8 استاندات – 14 طقطوقة – 24 ترابيزة – 93 كرسيا – 8 فاترينات – 10 شمسيات – 10 قلب شيشة – 2 عربة يد -5 عشة عشوائية – 42 طن قمامة بإجمالي 191 مخالفة. وتحررت المحاضر اللازمة وعرضت على النيابات المختصة للتحقيق

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