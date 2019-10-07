الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف يستحدث لجنة للدراسات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف استحداث لجنة للدراسات الأفريقية برئاسة الدكتور سيد فليفل، العميد الأسبق لمعهد الدراسات الأفريقية وعضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وذلك ضمن اللجان العلمية بالمجلس.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن اللجنة الجديدة تهتم بالبحوث والدراسات المتصلة بالشأن الأفريقي قصد تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وتأتي في إطار العلاقات المصرية الأفريقية التاريخية ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأشادت "الأوقاف" بجذور مصر العميقة والتاريخية مع القارة الأفريقية، وعلاقاتها مع دول هذه القارة بما تمتلك من الرؤى والخبرات، مشيرة إلى دور الكتاب والمفكرين لجعل الشأن الأفريقي محورًا هامًّا وأساسًيا لخلق رأي عام بأهمية دور مصر الأفريقي، وعلاقتها الأفريقية.

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وأضافت أنها تمثل إضافة كبيرة إلى رصيدنا الدولي والاستراتيجي وليست خصما منه، كما أننا – أيضا – إضافة كبيرة إلى رصيد القارة العظيمة ولسنا خصما منه، وأن نقدر لأشقائنا الأفارقة دورهم البناء في النهوض بالقارة، في إطار ما حققته بعض دولها من مستويات تبشر بأمل كبير للقارة كلها.

كما أشارت الوزراة إلى أننا في حاجة إلى أن نعمل مع أشقائنا الأفارقة، وأن نستثمر معا، وأن ننشئ شراكات واسعة مع دول القارة من باب التنمية الشاملة لجميع دولها وصالح جميع شعوبها.

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