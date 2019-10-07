أخبار مصر | مواطن الغد.. مبادرة لرفع الوعي الأثري لدى الطفل المصري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطن الغد.. مبادرة لرفع الوعي الأثري لدى الطفل المصري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت إدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية مبادرة بعنوان مواطن الغد والتي قالت عنها داليا الجوهري رئيسة الإدارة، إنها تهدف لرفع الوعي الأثري لدى النشء المصري والربط بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

وشهدت كاميرا الخليج 365 اليوم أولى فعاليات المبادرة والتي اتخذت قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي نقطة انطلاق لها حيث استضافت الإدارة مرحلة التعليم الأساسي لمدرسة الفرير دي لا سال باب اللوق والذين استمعوا لشرح وافي حول الأثر.

ومن ناحيتها قالت هبة عبد العزيز الباحثة في علم الأثار وعضو إدارة الوعي الأثري إن هدف المبادرة ليس فقط رفع الوعي الأثري بل تدريب الأطفال على عدد من أساسيات التوثيق الأثري والتعامل مع الأثر حيث تم تدريب الأطفال على فن التصوير بالموبيل.

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وأضافت عبد العزيز أنه في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الأثري وبالاشتراك مع صفحة موثقون قام الصحفي والباحث الأثري حسام زيدان بدور الشرح والحكي للأطفال، كما قام الصحفي علاء الدين ظاهر بتدريب الأطفال على فنون التصوير، فيما قامت الباحثة شيماء محمود بدور الشرح والحكي للأطفال، والذين بلغ عددهم 40 طفلًا في الصف الرابع الابتدائي.

ووجهت إدارة مدرسة الفرير دي لا سال باب اللوق الشكر لإدارة الوعي الأثري وللمشاركين في الشرح للأطفال حيث قالت المشرفة الاجتماعية المصاحبة للرحلة أن الإدارة ومعلمي المدرسة بذلوا جهد كبير في تنظيم هذا الحدث الذي سيستمر عدة أيام مع كل المراحل التعليمية، وأن إدارة الوعي الأثري والمتطوعين من المهتمين بتراث مصر استقبلونا على الوجه الأمثل حيث استمتع الأطفال واستوعبوا حكايات التاريخ المصري عبر العصور.

وتناول اليوم الأول للمبادرة قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، حيث تجول الأطفال بين آثار واستمعوا لشرح لمعالمها المختلفة والتي شملت جامع محمد بن قلاوون، ومتحف الشرطة القومي، والمتحف الحربي، وجامع محمد علي باشا الكبير.