أخبار مصر | غدًا.. يوم تضامني مع معتصمي جريدة التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. يوم تضامني مع معتصمي جريدة التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الصحفيون المعتصمون بجريدة التحرير، غدًا الثلاثاء، يومًا تضامنيًا لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة في أزمتهم.

ومن المقرر أن يعلن الزملاء المعتصمون عن مستجدات أزمتهم، وتفاصيل المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس النقابة بعد غد الأربعاء بمقر الجريدة، بالإضافة إلى ما تم في الأزمة منذ وقوعها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر خلال اجتماعه الأخير، إحالة أسامة خليل ناشر صحيفة التحرير إلى لجنة التحقيق النقابية.

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وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر الصحيفة، داعيًا كافة الزملاء بالصحيفة للانضمام للاعتصام، معتبرًا أن ذلك واجب نقابي.

وأعلن مجلس النقابة التضامن مع الزملاء بعقد اجتماعه في مقر صحيفة التحرير الأربعاء المقبل، للوقوف على آخر تطورات الأزمة، واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات.

وكانت إدارة الصحيفة خفضت رواتب الصحفيين، ليصل اجمالي مايتقاضاه الصحفي ٩٠٠ جنيهًا فقط، وهو الحد التأميني للعقد، وتم فصل ١٦ من صحفي منهم.

