أخبار مصر | 120الف فرصة تثبيت للمعلمين .. تعرف على الأوراق المطلوبة موعد التقديم

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أكد طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفيا عن مسابقة جديدة لتعيين 120 الف معلم وإدارى بشكل مؤقت لمدة عام يجدد لـ 3 سنوات.

شروط مسابقة المعلمين الجديدة والأوراق المطلوبة :

أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوى.

أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد).

ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية.

أن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمى المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بمسابقة المعلمين الجديدة

أصل المؤهل الدراسي - القيد العائلي.

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صورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث والخدمة العسكرية للذكور

طرق التقديم لمسابقة المعلمين الجديدة

التقديم في المسابقة لن يتم إلا من خلال البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس، وهذه البوابة تدار بشكل إلكتروني كامل بدون أي تدخل بشري .

جميع التخصصات ستكون متاحة للتسجيل، وسيتم فرز التخصصات التي بها عجز ، وسيتم تطبيق قواعد المفاضلة لاختيار المؤهل طبقا للشروط المعلنة على البوابة

أن هناك فرصة 3 أشهر لاستكمال الانتهاء من الحصول على الشهادات المطلوبة وفي حالة عدم الانتهاء منها سيتم تكليف المرشح التالي.

موعد التقديم فى المسابقة الجديدة للمعلمين

سيتم افتتاحها رسميا يوم الأربعاء القادم في تمام الثانية عشر ظهرًا ، وسيتاح عليها كافة التفاصيل الخاصة بالتقدم لـ المسابقة الجديدة الخاصة بالعقود المؤقتة للمعلمين ، مشيرًا إلى أن التقديم لهذه المسابقة بالكامل سيتم عن طريق هذه البوابة فقط لا غير دون أي تدخلات بشرية أو ورقية.