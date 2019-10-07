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أخبار مصر | التعليم العالي: تعينات جديدة بجامعة السادات والزقازيق

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من، الأستاذ الدكتورعبد العاطي لاشين محمد منسي – نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عادل توفيق إبراهيم محمد – عميدًا لكلية التربية بجامعة مدينة السادات، والأستاذ الدكتور هشام محمد فوزي إبراهيم شعبان – عميدًا لكلية الهندسة بجامعة الزقازيق.

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