أخبار مصر | التعليم العالي: تعينات جديدة بجامعة السادات والزقازيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم العالي: تعينات جديدة بجامعة السادات والزقازيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من، الأستاذ الدكتورعبد العاطي لاشين محمد منسي – نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عادل توفيق إبراهيم محمد – عميدًا لكلية التربية بجامعة مدينة السادات، والأستاذ الدكتور هشام محمد فوزي إبراهيم شعبان – عميدًا لكلية الهندسة بجامعة الزقازيق.
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