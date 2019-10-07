مصر | المشدد 6 سنوات لطالب بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات لطالب بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات على طالب بالسيدة زينب.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي، وعضويه جمال ابو طالب، وهيثم عوض محمد، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالحليم مجدى.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى خلف الله خلف حسين منقيب ومعاون مباحث بقسم شرطة السيدة زينب، معلومات من مصادرة السرية تفيد تواجد"محمد.م.س" 20 عاما طالب يدير تجارة بتوزيع مخدر الهيروين.

وبالحصول على إذن من النيابة العامة وبتوجه قوة من القسم برئاسة النقيب خلف الله خلف إلى المكان تواجده وبمداهتمة قبضو عليه وبحوزتة 15 " تذكرة" من مخدر الهيروين ومبلغ مالي حصيلة ما تم بيعه، فتم القبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة، اقر بانه يدير تجارة لبيع المواد المخدرة، فتم تحويل القضية لمحكمة الجنايات.