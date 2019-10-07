مصر | المشدد 6 سنوات لطالب بالسيدة زينب

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وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي، وعضويه جمال ابو طالب، وهيثم عوض محمد، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالحليم مجدى.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى خلف الله خلف حسين منقيب ومعاون مباحث بقسم شرطة السيدة زينب، معلومات من مصادرة السرية تفيد تواجد"محمد.م.س" 20 عاما طالب يدير تجارة بتوزيع مخدر الهيروين.
وبالحصول على إذن من النيابة العامة وبتوجه قوة من القسم برئاسة النقيب خلف الله خلف إلى المكان تواجده وبمداهتمة قبضو عليه وبحوزتة 15 " تذكرة" من مخدر الهيروين ومبلغ مالي حصيلة ما تم بيعه، فتم القبض عليه.
وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة، اقر بانه يدير تجارة لبيع المواد المخدرة، فتم تحويل القضية لمحكمة الجنايات.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية في محافظة القاهرة، من ضبط "نور.م.ر" 26 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون والمطلوب للتنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئي "سرقة تيار كهربائي"، استقلاله "توك توك" بشارع ترعة الإسماعيلية.
وضبط المتهم بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، هاتف محمول، ومبلغ مالي 2060 جنيهًا.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والدراجة لتسهيل تحركاته.
وبتطوير مناقشته عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، أقر باتخاذه مسكن آخر كائن بدائرة قسم شرطة المرج مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف مسكنه المشار إليه بمأمورية أسفرت عن ضبط 6 أسطوانات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.400 كيلو جرام، سلاح ناري "بندقية خرطوش محلي الصنع عيار 16مم، عدد 2 طلقة من ذات العيار"، ميزان حساس.
وأقر المتهم بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار وللسلاح الناري بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.