مصر | السجن 10 سنوات لتاجر مخدرات بالدرب الأحمر

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد على ، وعضويه محمد شعبان حبيب، وحاتم رشاد أمين، وأمين سر محمد علاء الدين حمزة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى عاطف عاطف عبد الغنى ملازم أول ومعاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا يفيد تواجد"محمد.م ع"٣٧عاما هارب من تنفيذ فى القضية رقم ٤٧٧٥ لسنة ٢٠١٨ جنايات الدرب الأحمر.

وبالتعامل مع البلاغ المقدم، أثبتت التحريات صحة ماجاء فى البلاغ المذكور، وبتوجه قوة من القسم برئاسة الملازم عاطف عاطف عبد الغنى إلى المكان المشار إليه وبمداهتمة وبتفتيش منزله عثرو على 14 "فرش" من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، فتم القبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة، اقر انه يدير تجارة لبيع المواد المخدرة، وتلتها جناية اخرى وهى الهروب من حكم قضائي، فتم تحويل القضية الى محكمة الجنايات.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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وقد جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها في منطقة الدرب الأحمر، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة تمكنت رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطلين وضبطهم أثناء سرقتهما الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها في منطقة الدرب الأحمر.

وتلقى مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالي، مفاده بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تم القبض على المتهمين وضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على أموال ومشغولات ذهبية، وبمواجهتهما بالواقعة المنسوبة إليهما اعترفا بها وبسرقتهما للمضبوطات، وتم استدعاء المجني عليهم وتعرفوا على المضبوطات المسروقة.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.