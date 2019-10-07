شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخرج الدفعة الثالثة من برنامج دبلوما التراث العربي المسيحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج دبلوما التراث العربي المسيحي، بمركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

وخلال كلمة الإحتفال قال رئيس الإنجيلية، إن «التعليم اللاهوتي يشكّل على نحو خاص، ثقافة العيش المشترك ومد الجسور مع الآخر. والبرنامج الدراسي المتخصص في التراث العربي المسيحي ما هو إلا نموذج لهذا العيش المشترك، فها هم طلبة البرنامج مسيحيين ومسلمين يجلسون معًا على طاولة الحوار لفحص تاريخهم المشترك، وتراث اجدادهم، وهم بذلك يخلقون صورة جديدة للمجتمع الذي نحلم به في مصر».

شارك في الاحتفال الدكتور القس عاطف مهني عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، القس يوسف سمير رئيس مجلس الإدارة، والقس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور سامح فوزي رئيس قطاع الاعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية، نائبا عن الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور القس وجيه يوسف أمين عام مركز دراسات مسيحية، والدكتور القس هاني حنا، والدكتور القس ثروت وهيب، والدكتور لؤى محمود سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، والأستاذ كمال زاخر، الكاتب والمفكر، والدكتورة عايدة نصيف أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.