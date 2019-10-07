شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة لمنتقدي «الممر»: لا يوجد أي عمل فني خالي من العيوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد جمعة، إن مشاركته في فيلم «الممر» جاء بعد ترشيح من قبل مخرج ومنتج العمل، كما أنه يفتخر دومًا أنه عّمل مع المخرج شريف عرفه كون العمل معه كان حلم بالنسبة لجمعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN».

وأضاف «جمعة»، أن ظهوره في العمل من خلال مشاركته في دور «أبورجيبه» وهو شاب سيناوي واتقانه لتجسيد تلك الشخصية جاء بسبب وجود مصحح لهجة سيناوي قام بتدريبه لمدة 6 أشهر، موضحا أن من شاهد العمل قد أثني على ذلك الدور وتجسيده الجيد له: «بحب أشوف اللهجات المختلفة لمواطني المحافظات؛ وبيكونوا زعلانين من عدم التجسيد الصحيح لهم، وده كان اختبار صعب واتمني أني أكون وفقت فيه».

وأكد الفنان، أن اللهجة البدوية صعبه الفهم على عدد كبير من المواطنين؛ ولكنه قام بتجسيد الدور بشكل أكثر سلاسة عبر استخدام ألفاظا سهلة الفهم للمشاهدين، مشيرا إلى أن انتقاد العمل الفني هو أمر وارد وسليم: «أننا نعمل عمل فني خالي من العيوب ده شئ خيالي ولن يحدث».