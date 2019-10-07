شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم مجموعة "إتش إس بي سي"، المصرفية البريطانية، إلغاء عشرة آلاف وظيفة جديدة، وذلك بعد شهرين من استقالة مديرها التنفيذي المفاجئة ، والإعلان عن إلغاء أربعة آلاف وظيفة، في ظل تحديات بريكست، والحرب التجارية ،ومعدلات الفائدة المنخفضة.

وذكرت صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية، اليوم، أن عمليات التسريح ستطال بشكل رئيس وظائف مرتفعة الأجر، وتأتي في إطار حملة جديدة لخفض التكاليف يقودها المدير التنفيذي الجديد نويل كين وخلف كين جون فلينت الذي استقال مطلع أغسطس الماضي.

وأعلن مصدر للصحيفة ، "نعلم منذ سنوات أن علينا أن نقوم بأمر ما بشأن تكاليفنا التشغيلية، والتي يشمل جزء كبير منها الموظفين"، وأضاف "تجري حالياً عملية إعداد نماذج شديدة الصعوبة. نتساءل لماذا لدينا هذا العدد من الموظفين في أوروبا، فيما لدينا عائدات مكونة من رقمين في بعض الأجزاء من آسيا".

وأعلنت المجموعة التي مقرها لندن مطلع أغسطس عن الاستقالة المفاجئة لمديرها التنفيذي جون فلينت بعد 18شهراً فقط من تسلمه المنصب، بدون أن تعطي سبباً محدداً لقراره.

وفي الوقت نفسه، كشفت عن عزمها إلغاء أربعة آلاف وظيفة، معظمها وظائف إدارية، في إطار عملية إعادة هيكلة جديدة تهدف إلى التصدي للاضطراب الاقتصادي العالمي.

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وعلى الرغم من هذه الخطوات، ارتفع الربح الصافي للمجموعة في الربع الأول من العام بنسبة 18,6 في المئة، بالمقارنة مع العام الماضي، ليبلغ 8,5 مليار دولار.



ومن المقرر أن ينشر المصرف نتائجه للربع الثالث من العام أواخر أكتوبر.

وتعتزم مصارف كبرى أخرى خفض تكاليفها أيضاً. وخفضّت كلّ من مجموعتي "جي بي مورغان" و"ويلز فارغو" الأمريكيتين توقعاتهما لأرباح عام 2019، المتصلة بمعدلات الفائدة، فيما تقوم المصارف المركزية في العالم بالتخفيف من حدة سياساتها النقدية استجابةً لضعف التوقعات المرتبطة بالنمو العالمي.

ويؤدي خفض معدلات الفائدة إلى تراجع أرباح القروض المقدمة من المصارف، خصوصاً إذا كانت عرضت عوائد أعلى على الودائع لجذب الزبائن.

وأعلن الشهر الماضي مصرف "كوميرزبنك"، ثاني مقرض ألماني، أنه يعتزم إلغاء ما يساوي 4300 وظيفة بدوام كامل، أي عشر موظفيه، وإغلاق 200 فرع في إطار عملية إعادة الهيكلة.

وأعلن مصرف "دوتشيه بنك" من جهته إلغاء 18 ألف وظيفة، أما "سوسيتيه جينيرال" فقد أكد إلغاء 1600 وظيفة.