شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة بجلطة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، نفوق الفيلة "نعيمة" بحديقة حيوان الجيزة، موضحة أن المؤشرات الأولية توكد جلطة فى القلب. وتم تشكيل لجنة بيطرية، من كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، وخبراء معهد صحة الحيوان وأطباء حديقة الحيوان، والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتشخيص حالة الوفاة. يذكر أن الفيلة نعيمة هى آخر فيلة فى حديقة حيوان الجيزة، بعد وفاة الفيلة كريمة منذ 3 سنوات، وبعد وفاتها تصبح حديقة حيوان الجيزة خالية من الأفيال.

الفيلة نعيمة (5) Advertisements

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