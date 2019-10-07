شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: اسم مصر مكرم فى القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ذكر «مصر» في القرآن الكريم في سورة يوسف، قائلًا إن كلمة مصر لم تأتي في القرآن الكريم اعتباطًا.

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وفسر «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي إم سي» مساء اليوم الإثنين، الآية الكريمة: «وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، قائلًا: «كانت تأتي إليها البضائع من كل مكان، لأن أهل مصر أثرياء، طول عمر مصر معاها فلوس، وبها إمكانيات وغنى»، مؤكدًا أن مصر بها كنوز الأرض.

وأضاف، أن اسم مصر مُكرم في القرآن الكريم، لافتًا إلى أن مصر بها تمكين وعلم، وظهر ذلك في سورة يوسف، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أراد ليوسف نوع من التمكين.

وأشار إلى أن تكرار اسم مصر في القرآن يدل على أنها الدولة الوحيدة الضاربة في عمق التاريخ.