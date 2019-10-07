شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد عقب لقاء الإمام الطيب: القطاع الطبي بالأزهر أحد شرايين الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

Advertisements

وقال شيخ الأزهر، خلال اللقاء، إن القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تحتاج إلى دعم كافة مؤسسات الدولة؛ باعتباره القطاع الوحيد الذي يلمس حياة المواطنين على اختلاف أعمارهم، لافتًا إلى أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين عليه، مشيدًا برؤية القيادة المصرية في الحرص على تطوير منظومة التأمين الصحي؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة إن القطاع الطبي بالأزهر الشريف هو أحد شرايين وزارة الصحة، التي تساهم بقوة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، مؤكدة التزام الوزارة بتطبيق كافة البرامج التدربية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، على خريجي كليات الطب بجامعة الأزهر.

وأضافت وزيرة الصحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل قائمة على ميكنة النظام الصحي، والتدريب المستمر، والبحث العلمي، مشددةً على ضرورة تكاتف الجهود لرفع مستوى جميع خريجي كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية بما فيها جامعة الأزهر، وصقل مداركهم العلمية والعملية، من خلال توفير فرص تدريب في مختلف الجامعات العالمية.