محافظ كفرالشيخ يضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى نصر أكتوبر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضّع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالمحطة العسكرية بحي سخا بمدينة كفرالشيخ، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 46 لنصر6 أكتوبر المجيد، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والعميد طارق نجيب، ممثل قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والعقيد أحمد العفيفي، قائد المحطة العسكرية بسخا، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ورجال الأزهر والأوقاف، وبيت العائلة المصرية، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية.

وبدأت مراسم احتفال محافظة كفر الشيخ بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد، بمحطة سخا العسكرية على أنغام الموسيقى الوطنية، ثم شهد محافظ كفر الشيخ وضيوفه عروضًا عسكرية للفرق الموسيقية التابعة للقوات المسلحة والشرطة المدنية.

كما زار محافظ كفرالشيخ، قيادة المحطة العسكرية بسخا، وقدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، والذي شهد له العالم أن هذه لم ولن تتكرر في تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم، قائلاً «لا وطن بدون جيش قوى يحميه».

محافظ كفر الشيخ يضع اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول احتفالأً بالذكرى الـ 46 لإنتصارات السادس من أكتوبر

محافظ كفر الشيخ يضع اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول احتفالأً بالذكرى الـ 46 لإنتصارات السادس من أكتوبر

محافظ كفر الشيخ يضع اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول احتفالأً بالذكرى الـ 46 لإنتصارات السادس من أكتوبر

محافظ كفر الشيخ يضع اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول احتفالأً بالذكرى الـ 46 لإنتصارات السادس من أكتوبر

محافظ كفر الشيخ يضع اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول احتفالأً بالذكرى الـ 46 لإنتصارات السادس من أكتوبر

محافظ كفر الشيخ يضع اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول احتفالأً بالذكرى الـ 46 لإنتصارات السادس من أكتوبر