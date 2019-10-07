شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يوجه رسالة للنواب بشأن حضور «مدبولي» غداً: «انتقدوا دون تجاوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الضوء الأخضر لأعضاء المجلس، بانتقاد أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أثناء حضوره جلسة غد الثلاثاء.

وقال رئيس مجلس النواب في كلمته أثناء ختام جلسة اليوم، إن انتقاد أداء الحكومة غداً خلال حضور رئيس مجلس الوزراء الجلسة العامة مباح ولكن دون تجاوز، وتابع محذراً :«لا أريد تسجيل المواقف بصورة أو بأخرى ونذهب إلى هذا أو ذلك، البلد متتحملش، أريد الاصطفاف الوطني وأن تحمل الجلسة انتقادا موضوعيا وبناءً».

وكان «عبدالعال» قد أعلن عن حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاجتماع الجلسة العامة غداً الثلاثاء، للاستماع إلى المشاكل التي يبديها النواب.