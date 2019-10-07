شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم يكشف كيف خطط الإخوان لقلب نظام الحكم بعد حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الجيش المصري خاض حرب أكتوبر، بـ 225 طائرة، مقابل 450 طائرة لإسرائيل.

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وتابع النمنم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «القوات المسلحة أذهلت العالم بعد حرب 1973»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية اعتدت على الجيش المصري عام 1974 في عملية صالح سرية، المسماة عملية الفنية العسكرية.

وأردف «صالح سرية خطط للهجوم على مخزن الأسلحة بكلية الفنية العسكرية، لمحاصرة اللجنة المركزية المجتمع فيها السادات مع القيادات، لإلقاء القبض عليه وإعلان قيام دولة إسلامية»، لافتا إلى أن اعترافات المتهمين في قضية صالح سرية أوضحت أن العملية نفذت بموافقة مرشد الإخوان حسن الهضيبي.

وتابع «احتفال الإخوان بقتلة السادات في استاد القاهرة عام 2012 حادث مأساوي لن ينسى، وثورة 30 يونيو أنهت هذه الصفحة الكئيبة».