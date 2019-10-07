شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: «الإخوان أقاموا احتفالات بعد نكسة 67» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، نفذت عمليات إرهابية عديدة في المناسبات الوطنية والدينية، مثلما حدث مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

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وتابع النمنم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الإخوان الفترة الأخيرة انتهجوا تنفيذ العمليات الإرهابية في يوم الجمعة، كونه ذات طابع روحاني خاص عند المواطنين، مثلما حدث في هجوم مسجد الروضة».

وأضاف «الإخوان اختاروا تنفيذ عملية اغتيال الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر، ليراهم العالم أجمع على الهواء».

وأكد النمنم أن جماعة الإخوان الإرهابية أقامت احتفالات بعد هزيمة الجيش المصري عام 1967، معلقا «أتمنى أن يكشف الأمن العام عن تقاريره التي توضح أن عدد كبير من الإخوان احتفلوا بالنكسة».