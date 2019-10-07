وزير التعليم يكرّم المدرس صاحب مشهد «طالب الكرسي المتحرك» (فيديو الواقعة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرّم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ياسر أحمد يس، مدرس التربية الرياضية بمدرسة «البطل على عثمان»، بإدارة سوهاج التعليمية. انتشر فيديو مؤخرًا لـ«ياسر» على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه يُساعد الطالب بالصف الثالث الابتدائي، محمد فريد، مُصاب بضمور عضلات، كي يشارك باقي زملائه اللهو، إذ قال: «جريت بيه وسط زملائه علشان يحس أنه بيلعب معاهم».

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