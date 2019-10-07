شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث تطوير الخدمات المقدمة لمواطني الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة الغردقة، لمتابعة سير العمل بها.

كما اجتمعت بمديري الإدارات المختلفة بالمديرية لبحث سبل تطوير العمل ورفع كفاءة العاملين بالمديرية بنطاق المحافظة لتوفير خدمة أسرع وأفضل للمستفيدين.

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وفي ذات السياق ناقشت «والي» مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومديري الإدارات تنفيذ عدد من الدورات التثقيفية لرفع درجات الوعي لدي المواطنين، ومناقشة مشاكلهم عبر صيغ علمية ومجتمعية.

ومن ناحية أخري، تفقدت الوزيرة ونائب المحافظ مبني التدريب الإداري للموظفين بالمديرية والذي يشمل ٦٤ غرفة مجهزة وقاعة اجتماعات وقاعات محاضرات وسكن للعاملين ومطعم، حيث ناقشت الوزيرة مع مدير المديرية المشاكل التي تعوق تشغيل المبني والاستفادة به.

رافق الوزيرة الأحمدي محمد الوكيل وكيل الوزارة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ياسر بخيت.