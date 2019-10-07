شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المنطقة الاقتصادية»: انتهينا من محطة تحلية في المنطقة الجنوبية بـ90 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة بالعين السخنة.

وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية،أن مشروع الهيئة بدأ منذ عام 2015 بهدف التنمية بالقناة وخلق فرص العمل وجعل المنطقة مركز عالميا للملاحة ولها دورا استراتيجيا بارزا مشيرا انه تم تحديد460 كيلو متر مربع تضم 6 موانئ بخلاف 4 مناطق صناعية.

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وأضاف أننا نعمل على أن يكون فيها المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه رغم توليه رئاسة الهيئة منذ فترة قصيرة إلا أنه كان أحد المشاركين في وضع المخطط الاستراتيجي له عام 2015.

وأوضح أن الهيئة بصدد إقامة محطة تحلية تتطلب حوالي 3 آلاف عامل بتكلفة مليار جنيه ونصف، وانتهينا من إقامة محطة تحلية في المنطقة الجنوبية بتكلفة 90 مليون يورو.

وأكد أن خلال الفترة الماضية قمنا بتطوير وتجهيز العديد من الموانئ للانطلاق في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن مشروع الإنفاق على وشك الانتهاء لتسهيل التجارة والنقل بين ضفتي القناة.

وأضاف أنه جاري العمل بالمنطقة الصناعية الروسية ويتم تسليمها تباعًا، كما انتهينا من إنشاء محطة صرف متنقلة بتكلفة أكثر من 32 مليون جنيه، وامتداد المنطقة بمحطات كهرباء.