شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يفتتح مبادرة «نور حياة» لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، مبادرة صندوق تحيا مصر«نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية المشتركة بحي الجناين، وذلك بحضور إسلام عادل منسق إدارة المشروعات بصندوق تحيا مصر والدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة، وسلمى الشاعر مدير التربية والتعليم.

تبدأ المبادرة اليوم الإثنين 7/10/2019 لتنفيذ البرنامج وخطة العمل بمدارس السويس من خلال تقديم الكشف الطبي والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الإبصار وتوفير نظارات طبية وتنفيذ عمليات جراحية وتوفيرالأدوية اللازمة لتلاميذ المدارس.

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وخلال الافتتاح قدم محافظ السويس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المبادرة الطيبة، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي لخدمة المواطنين والحفاظ على صحة أولادنا.

وكلف «صقر»، مديرعام الصحة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة ومتابعة عمل المبادرة.

الجديربالذكر أن مبادرة نور حياة تستمر في تقديم الخدمات بمركز شباب المدينة بحي الأربعين لإجراء المسح الطبي للمواطنين وتنفيذ عدد من التدخلات الجراحية (عمليات المياه البيضاء والزرقاء وزراعة القرنية ونظارات طبية وتوفيرأدوية) .

رافق المحافظ في الجولة كل من علياء فريد رئيس حي الجناين، والعميد أحمد الإسكندراني رئيس حي السويس، وسحر فهمي مدير إدارة خدمة المواطنين، ورمضان أبو الحسن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالسويس ومحمد سمير وأسماء رضا منسقي صندوق تحيا مصر بمحافظة السويس ومديري مديريات الخدمات والمصالح الحكومية.