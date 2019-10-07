شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يستقبل سفيرة بلجيكا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإثنين، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، سيبيل دي كارتييه، بمقر المجلس.

وذكر المجلس في بيان له، أن «فائق» استعرض خلال اللقاء الدور الذي يقوم به المجلس كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوي المحلي والإقليمي والدولي وبالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا الشأن.