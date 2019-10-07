شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» توّقع عقد إنشاء محطة محولات وادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الإثنين، مع الكنسورتيوم المكون من الشركات SIEYUAN – MEGA عقد لتنفيذ عملية إنشاء محطة وادي النطرون جهد 66/22 ك.ف سعة 3 × 40 م.ف. أ من النوع التقليدي داخل المبنى (AIS) (غير شاملة توريد المحولات الرئيسية ) بنظام تسليم المفتاح.

وأوضحت أن عملية إنشاء محطة وادي النطرون تهدف لمجابهة الأحمال بمنطقة وادي النطرون الصناعية المتزايدة والتابعة لمنطقة كهرباء إسكندرية وغرب الدلتا وربطها بالشبكة القومية الموحدة.

وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالي (2.4 مليون دولار+ 83.1 مليون جنيه)، يتم التمويل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.